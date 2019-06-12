بالفيديو.. لبنانية تنهال بالشتائم على وزير خارجية بلادها بعد إسائته للمملكة

بيروت(صدى):

اتهمت سيدة لبنانية، وزير خارجية بلادها جبران باسيل بأن تصريحاته تهدف إلى قطع العلاقات بين لبنان والسعودية، وبالتالي رجوع العاملين اللبنانيين لدى المملكة إلى بلادهم.

ونشرت المرأة مقطع فيديو، وهي تهاجم جبران باسيل وتكيل الشتائم له، موجهة له سؤال بعدما قال إن هناك عمال أمريكيين وفرنسيين وسعوديين في لبنان قائلة : ” هل لديك عامل أمريكي أو عامل فرنسي أو حتى سعودي؟ ” .

وأكدت المرأة، أن هذه الأمور تخص وزير العمل إذا أراد أحد الحديث عنها، متهمة إياه بالسرقة.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، قد أكد أمس الثلاثاء، أنه لا يجب أن نضع الدول العربية والسعودية في موقع الخصومة مع لبنان، مضيفًا أن كل بيت في لبنان لديه ابن يعمل في المملكة.