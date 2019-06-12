فيصل بن تركي: أتمنى استمرار السويلم وظروفي الحالية لا تسمح للترشح

ماجد محمد(صدى):

أعرب الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السابق عن رغبته في استمرار الرئيس الحالي سعود السويلم في منصبه، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إغلاق باب الانتخابات الرئاسية دون تقدم السويلم بملف الترشح .

وقال فيصل بن تركي عبر حسابه على ” تويتر ” : ” تعجز الكلمات عن شكر أخي الغالي سعود السويلم على العمل الكبير الذي قدمه للعالمي على جميع الأصعدة، وإن كنت شخصيا أتمنى إستمراره بالفترة القادمة، ولكننا يجب أن نحترم قراره، والشكر موصول لجميع أعضاء مجلس الإدارة المميزين ” .

وأضاف : ” ولله الحمد نحن تشرفنا بخدمة هذا الكيان الكبير لمدة 9 سنوات، وظروفي الحالية لا تسمح للترشح، ونادي النصر بإذن الله غني برجالاته ” .