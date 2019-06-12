بالفيديو.. فهد آل ثاني: المملكة تحاول إفشال صفقة القرن وقطر وتركيا يرغبان في إتمامها

نايف السالم(صدى):

واصل الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، فضح مخططات قطر للإسقاط الدول العربية، حيث نشر مقطع فيديو، لتصريحات باحثة إسرائيلية، والتي تؤكد أن قطر وتركيا هم الذين يحاولون إتمام صفقة القرن.

وقالت الدكتورة خلال مقطع الفيديو، تنظيم الحمدين الإرهابي و تركيا هم الذين يحاولون إتمام صفقة القرن، والسعودية تقف بكل حزم ضد صفقة القرن وجميع مخططات الصفقة افشلتها المملكة.

وعلق فهد آل ثاني على الفيديو قائلًا : ليعلم الجميع أننا لانتهم الخونة بدون أدلة وإثباتات. والله أن عصابة الدوحة وحلفائها هم الخونة وأعداء الإسلام والمسلمين.