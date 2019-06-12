قتلى وجرحى في غارات لمقاتلات التحالف على تجمعات حوثية في صعدة

فهمي محمد(صدى):

استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، تجمعات مليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة.

وشنت مقاتلات التحالف، غارات جوية على تجمعات المليشيا الإرهابية خلف تبة الفهد قرب مركز مديرية كتاف، إذ أسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الإرهابية.

يشار إلى أن مقاتلات التحالف كانت قد استهدفت مساء أمس، عددًا من الآليات القتالية التابعة للميليشيا، شمال شرق مديرية كتاف؛ ما أدى إلى تدميرها، ومصرع وجرح كل من كان على متنها.