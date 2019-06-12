بالفيديو.. لحظة اشتعال منصة إيرانية لاستخراج النفط في مياه الخليج
أعلن موقع وزارة النفط الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن اندلاع حريق في أحد منصات حقل فارس الجنوبي للغاز في الخليج الذي يعد من أكبر حقول للغاز بالعالم.
وقالت الوزارة أن ” المنصة التاسعة لحقل فارس الجنوبي للغاز في الخليج العربي، وهو الأكبر في العالم، اشتعلت فيها النيران “ ، مؤكدة أنه لايوجد ضحايا من العاملين فيه.
وقال رئيس شركة فارس للنفط والغاز، محمد مشكيني إنه ” لم يُقتل أحد بسبب الحريق الذي وقع على المنصة التاسعة، لأن جميع الموظفين قد أخلوا المنصة قبل اندلاع الحريق “ .
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