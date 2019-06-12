بالفيديو.. لحظة اشتعال منصة إيرانية لاستخراج النفط في مياه الخليج

نايف السالم(صدى):

أعلن موقع وزارة النفط الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن اندلاع حريق في أحد منصات حقل فارس الجنوبي للغاز في الخليج الذي يعد من أكبر حقول للغاز بالعالم.

وقالت الوزارة أن ” المنصة التاسعة لحقل فارس الجنوبي للغاز في الخليج العربي، وهو الأكبر في العالم، اشتعلت فيها النيران “ ، مؤكدة أنه لايوجد ضحايا من العاملين فيه.

وقال رئيس شركة فارس للنفط والغاز، محمد مشكيني إنه ” لم يُقتل أحد بسبب الحريق الذي وقع على المنصة التاسعة، لأن جميع الموظفين قد أخلوا المنصة قبل اندلاع الحريق “ .