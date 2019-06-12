مصادر: لاعب الأهلي يرغب في العودة لفريق كولو كولو التشيلي

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر إعلامية تشيلية ، عن رغبة لاعب نادي الأهلي كلاوديو بايزا ، رغبة في العودة إلى موطنه من جديد وبالتحديد إلى فريق كولو كولو التشيلي ، حيث أنه لا يمضي وقتا ممتعا مع الأهلي .

وأضافت المصادر ، كولو كولو يبحث عن تدعيم صفوفه خلال سوق الانتقالات الحالية، المدرب ماريو سالاس متخوف من رحيل نجم الفريق إستيبان بافيز، في ظل تزايد العروض المغرية من أجل ضمه .

لذلك يسعى المدرب للتعاقد مع لاعب آخر، ويبرز في الصورة لاعب الأهلي السعودي كلاوديو بايزا .