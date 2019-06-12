حرمان 14 بديلة من التثبيت بعد اختفاء مسيرات تعليم مكة

نايف السالم(صدى):

قررت إدارة التعلیم في مكة المكرمة بوقف تثبيت البدیلات في المدارس، بعد اختفاء مسيرات الإدارة حيث تم تشكیل لجنة للوقوف على أرشیف التعلیم في حي العزیزیة للتأكد من مسیرات وكعوب الشیكات الخاص بالبدیلات دون العثور علیھا.

واتضح نزع الرفوف الخشبیة في المستودع، وعند مساءلة الحارس أكد قیام عدد من العمالة بكسر الباب ونقل كافة محتویات المستودع والمحتویات خارج المبنى، وفقًا لـ ” عكاظ ” .

وقالت الإدارة إنه تم عمل محضر لجنة للإتلاف وھناك خطاب یوضح ذلك، وإرسال صورة منه للوزارة بإدارة التوظیف، مرفقا معه بیان أسماء البدیلات اللاتي فقدت مسیراتھن