بالفيديو.. رجال المرور السري يقضبون على المتهورين بعد إبطاء سرعة المركبات

علي القحطاني(صدى):

كشف مقطع فيديو، جزءًا من المهام اليومية التي يقوم بها رجال المرور السري، وكيفية توقيف المتهورين في القيادة واعتراض المركبات المسرعة.

وأوضح المقطع، توجيه أحد رجال المرور قائدي الدوريات السرية عبر الجهاز اللاسلكي باعتراض المركبات المسرعة وإيقافها بعد إبطاء سرعاتها تدريجياً واقتيادها إلى جانب الطريق.

كما أظهر لحظة إيقاف عدد من المتهورين الذين يقودون سياراتهم بسرعات تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، وبعضهم كان يناور بالسيارة بين المركبات الأخرى.

وأبان المقطع، تحدُّث قائد الفريق الشرطي مع عدد من المتهورين بعد إيقافهم، إذ أشاروا إلى أنه لا يوجد مبرر لقيادتم بهذه السرعة معترفين بخطئهم.