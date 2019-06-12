” ترامب ” يهاجم خصمه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020: ضعيف عقليا

واشنطن(صدى):

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حملة هجومية على خصمه الديمقراطي جو بايدن، ضمن إطار مبارزات الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

ووصف ” ترامب ” خصمه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 ” بايدن ” ، أثناء إلقاء خطاب بولاية أيوا بأنه ” دمية وضعيف عقليًا ” .

كما سخر ” ترامب ” من السباق الرئاسي الفاشل، مؤكدًا أن نظيره بايدن خاسر لا محالة، قائلًا ” يبدو أنه مختلفًا عما كان عليه، إنه يتصرف بشكل مختلف عن السابق، إنه أبطأ مما كان عليه من قبل ” .

شغل ” بايدن ” في وقت سابق منصب نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ويعد هو المرشح الأبرز حتى الآن بالنسبة للديمقراطيين ضمن أكثر من 20 مرشحًا أوليًا.

وألقى ” بايدن ” خطابًا في نفس الولاية قبل الرئيس الأمريكي الحالي، مؤكدًا أن ” ترامب ” هو تهديد وجودي لأمريكا، موجهًا إليه هجومًا حادًا لإسقاط صورته لدى الشعب الأمريكي.

وأكد أن ” ترامب ” لن يناصر العمال والمزارعين أصحاب الياقات الزرقاء، لافتًا إلى أنه يجعلهم بيادق في حروب التعريفات مع دول تتراوح من الصين المنافسة إلى المكسيك حليفها التجاري.