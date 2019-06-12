سعد الصغير يواجه السجن والغرامة بتهمة التهرب الضريبي

القاهرة(صدى):

يواجه الفنان سعد الصغير السجن لمدة عامين، وكفالة 5000 جنيه ما يعادل 300 دولار عن تهمة تهربه من الضريبة العامة على الدخل لمهنة الغناء والتمثيل.

وحيث قضت اليوم الأربعاء ، إحدى المحاكم المصرية بسجن سعد الصغير عقب أن أسندت النيابة له، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عمله في الفترة من 2007 إلى 2015، مع عدد من الشركات، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية بعدد من الفنادق الكبرى.

كما قضت المحكمة بتغريم المطرب الشعبي ما يعادل الضريبة بقيمة مليون و257 ألف جنيه، بخلاف تعويض يماثل الضريبة أي بمبلغ مليون و257 ألف جنيه، وقد استأنفت النيابة على الحكم، وتم تأجيل الدعوى لجلسة 15 يونيو للسداد.