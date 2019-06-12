الكشف عن وظائف شاغرة لحديثي التخرج بشركة زين في المدينة المنورة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة زين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) ، عن توفر وظائف لحديثي التخرج ولذوي الخبرة بالمدينة المنورة، بالمسميات التالية (مُدير رئيسي، ومُستشار رئيسي مبتدئ)، وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف: مُدير رئيسي (Flagship Manager) : درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المبيعات أو التسويق أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة مع ما لا يقل عن 4 سنوات في دور مماثل.

مُستشار رئيسي مبتدئ (Flagship Junior Consultant): دبلوم في إدارة الأعمال أو المبيعات أو التسويق أو ما يعادلها ، لا يشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تتجاوز سنتين.

وأشارت الشركة أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/06/12م وينتهي بتاريخ 2019/06/20م.

ويتم التقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنـــــــا .