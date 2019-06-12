ولادة مكة تحصل على تجديد اعتماد طب الأطفال

حسين العلي(صدى):

جددت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إعتماد طب الأطفال لمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة كمركز تدريبي وتعليمي تابع لبرامج شهادة الاختصاص السعودية لمدة أربع سنوات.

جاء هذا الإعتماد بناء على الصلاحيات المخولة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية واستناداً على تقرير زيارة لجنة الإعتماد.

من جانبه أكد مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور/ أحمد بن غيث المحمادي

أن قرار التجديد يأتي ضمن سلسلة النجاحات التي حققتها المستشفى كما أن هذه الإنجازات تعكس التطور الكبير الذي وصلت إليه ولادة مكة

لافتاً إلى توفر كافة إمكانات التدريب الفنية والطبية والإدارية مما يساهم في رفع مستوى كفاءة الأداء إضافة إلى وجود كوادر متخصصة في مختلف المجالات لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والمراجعين.

الجدير بالذكر أن مستشفى الولادة والأطفال بمكة سبق أن حصل على شهادة اعتماد المركز السعودي للمنشآت الصحية CBAHI ، واعتماد الهيئة لبرنامج الزمالة في قسم الأطفال, مما يعكس التطور الكبير الذي يتمتع به المستشفى وما يمتلكه من تجهيز طبي عالي وكوادر طبية وفنية وإدارية مؤهلة وتوافر جميع إمكانات التدريب الفنية والطبية.