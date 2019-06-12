بالفيديو.. الأمير خالد الفيصل يواسي أبناء الثقفي
قدم الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، تعازيه مساء أمس الثلاثاء لذوي مدير تعليم منطقة مكة المكرمة وجدة عبدالله الثقفي.
وظهر الأمير خالد الفيصل في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يواسي أبناء الثقفي ويقول لهم: “ أنا بمكان أبوكم.. لا توفروني في شيء ” ، فيما جاء رد أبناء الثقفي “ الله يطول في عمرك ” .
الابهاوي[ عدد التعليقات: 517 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله يحفظ حكامنا
خالد يعزي في جده
وتركي امير ابها
جالس عند مطار ابهاء
يطمن على المسافرين
والله إحنا محسدين عليهم
الله يحفظهم جميع