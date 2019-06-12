‏‎انفجار منصة ‎نفط إيرانية بمنطقة ‎عسلوية على ‎الخليج

طهران(صدى):

وقع انفجار داخل منصة لاستخراج الغاز في مياه الخليج، اليوم الأربعاء، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن الحادث وقع نتيجة تسرب للغاز.

واندلع الحريق في حقل ” فارس ” داخل المنصة رقم 9، وشبت النيران في الأقسام 6 و7 و8 منها؛ فيما تمت السيطرة عليه وإيقاف استخراج الغاز فيها.

وكشفت تقارير، أن 14 عاملا كانوا على متن المنصة نقلوا على الفور على متن مروحية إلى مدينة عسلوية جنوبي البلاد؛ لافتة إلى أن عمليات تبريد المنصة لا تزال مستمرة باستخدام سفن مكافحة الحرائق.