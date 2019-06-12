بالفيديو.. تطاير عدد هائل من النحل بالسماء بعد انقلاب شاحنة

واشنطن(صدى):

شهدت ولاية مونتانا الأمريكية، انقلاب شاحنة محملة بـ١٣٠ نحلة؛ مما أدى إلى توقف كامل لحركة المرور، ما أدى إلى تطاير عددا هائلا من النحل يتطاير في السماء، فيما كانت الشاحنة منقلبة وسط الطريق.

ووقع الحادث قرب مدينة بوزيمان، التابعة لولاية مونتانا، مضيفا أن الشاحنة الكبيرة حاولت المناورة في منعطف حاد، مما أدى إلى انقلابها؛ فيما كانت الشاحنة تحمل نحو 133 مليون نحلة، مما يعني أن وزنها كان يعادل 18 ألف كيلوغرام.

وعقب الحادث، جرى إيواء النحل الذي تم السيطرة عليه، والذي كان في طريقه من كاليفورنيا إلى ولاية داكوتا الشمالية، في خلايا النحل؛ بينما على الرغم من عدم إصابة أفراد من جراء الحادث، إلا أن عناصر الطوارئ عاشوا لحظة “فريدة” بعد تسرب ملايين النحل خارج الشاحنة.