محاكمة 299 متهما لمحاولتهم اغتيال السيسي والأمير محمد بن نايف

القاهرة(صدى):

قامت المحكمة العسكرية في مصر اليوم الأربعاء، بإصدار أحكامًا متفاوتة بالسجن المؤبد والمشدد ضد 299 متهمًا، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ ” محاولة اغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والأمير محمد بن نايف ” .

وعن التفاصيل، قضت المحكمة بالسجن المؤبد ضد 32 متهمًا والسجن المشدد 15عامًا، ضد ٢٩ متهمًا والسجن المشدد ٥ سنوات لـ٨١ متهمًا.

كما تضمنت الأحكام المشدد ٣ سنوات لـ١١٧متهمًا، والمشدد ١٠ سنوات لـ٣٦ متهمًا والسجن المشدد 7 سنوات لمتهم وبراءة متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته وعدم اختصاص لمتهم حدث في القضية.

وكانت التحقيقات قد كشفت أنه تم التخطيط بين خليتين إحداهما بالسعودية؛ لاستهداف ” السيسي ” خلال أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، ورصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة.

حيث قاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة المتفجرات من سوق الكعكي بمكة المكرمة، وتخزينها بالطابق 34 بالفندق؛ معتقدين أن ” السيسي ” سيقيم بالفندق خلال مناسك العمر.