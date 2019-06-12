كشف حقيقة عروض الرقص بفعاليات موسم جدة

نايف السالم(صدى):

كشف المهندس رائد أبو زنادة، المشرف العام على موسم جدة، حقيقة وجود أي فعالية مخلة بالآداب أوالذوق العام أومخالفة لأعراف المجتمع، ضمن فعاليات موسم جدة التي تستمر حتى 18 يوليو المقبل.

حيث نفى ” أبو زنادة ” كل ما أٌثير حول ما أثير من مزاعم عن وجود مخالفات في فعاليتي ” وايت كلوب ” و” نيكي بيتش ” ، واصفًا إياه بـ ” محض كذب وافتراء ” .

كما أكد أن القائمين على موسم جدة التزموا بالأنظمة المعمول بها داخل المملكة روحًا ونصًا، وأن القائمين على الموسم هم من أبناء وبنات هذا البلد ويعرفون ويعون بشكل كامل ما يتوافق مع رغبات واهتمامات المواطنين والمواطنات بكافة فئاتهم العمرية.

وناشد ” أبو زنادة ” المواطنين والمواطنات ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لعدم الانجراف خلف الفيديوهات مجهولة المصدر.