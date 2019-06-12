السماح للموظفين باستخدام الجوالات والأجهزة الذكية لإنجاز أعمالهم

حمود العنزي(صدى):

صدرت توجيهات عليا، اليوم الأربعاء، بالموافقة على مشروع ضوابط استخدام تقنيات المعلومات في الجهات الحكومية والوزارات والهيئات الحكومية والمجالس والمراكز الوطنية؛ حيث تسمح للموظفين بإنجاز الأعمال الموكلة لهم باستخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الذكية.

ويأتي ذلك بشرط ربطها إلكترونيًا بالأنظمة الداخلية للجهات العمل، بالتعاون مع الأمن السيبراني، وإلزام جميع الجهات بتسجيل مواقعها وفقًا لتعليمات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ بينما تلزم الجهات الحكومية المعنية بوضع اللغة العربية بالموقع بالواجهة الافتراضية، مع إشعار حماية بيان الخصوصية وحقوق الملكية.

وتشمل التوجيهات، عدم تحمُّل الجهات أي مسؤولية البيانات والمعلومات المنشورة في موقعها الإلكتروني، وتمنع الجهات الحكومية من الدخول على حسابات أو أجهزة الموظفين الشخصية دون علمهم، سواء خلال تواجدهم في المكاتب أو في حالة غيابهم عنها.