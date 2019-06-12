” ميسي ” يسعى لإحراز بطولة كوبا أمريكا للأرجنتين

نواف السالم(صدى):

تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لخيبات متلاحقة بعد أن خسر 4 نهائيات مع الأرجنتين، أبرزها ” نهائي كأس العالم 2014 ” بالإضافة إلى ثلاث نهائيات لكوبا أمريكا ” ، كان آخرها في النسخة الأخيرة على يد تشيلي.

حيث دفعت هذه الخيبات ” ميسي ” لإعلان اعتزاله اللعب دوليا قبل أن يعدل عن قراره قائلاً: ” أريد إنهاء مسيرتي بإحراز شيء ما للمنتخب الوطني ” ، فلم تحرز الارجنتين لقب البطولة القارية منذ 26 عاما، بالرغم من بلوغها المباراة النهائية 5 مرات.

وتشهد البرازيل النسخة السادسة والأربعين من بطولة كوبا أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 7 يوليو 2019 ، وتلعب الأرجنتين في المجموعة الثانية.