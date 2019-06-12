أشياء تؤدي لانبعاث رائحة كريهة من الجسم

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يوجد بعض الأسباب التي تزيد من انبعاث الروائح الكريهة للجسم، والتي تكون مرتبطة في الكثير من الأحيان بعاداتهم اليومية ونمط حياتهم؛ فيما يعد التوتر من أهم تلك الأسباب حيث يحتوي العرق الناتج عن التوتر والقلق بشكل خاص، على الكثير من المواد التي تتغذى عليها البكتيريا العالقة في الجلد.

ومن بين الأسباب، متلازمة رائحة السمك وعلى الرغم من أنها ليست شائعة، فإنها حقيقية، وتتسبب بظهور رائحة تشبه السمك من الشخص المصاب؛ فيما يكمن السبب وراء ذلك في عجز الجسم عن تفكيك مادة كيميائية معينة تتواجد في الأطعمة البحرية.

وقد تتسبب الحميات قليلة الكربوهيدرات في ظهور رائحة فم كريهة، ففي حال تناول الشخص كميات قليلة من الكربوهيدرات، فمن المحتمل أن يلجأ الجسم لتحويل الدهون إلى طاقة بدلا من الكربوهيدرات، مما يتسبب في توليد الكيتونات؛ فيما يتسبب تناول التفاح غالبا بالغازات أكثر من أي نوع آخر من الفواكه.

ويواجه الجسم صعوبة عند محاولة هضم وامتصاص بعض أنواع الكربوهيدرات الموجودة في أطعمة معينة، بما في ذلك التفاح والزبيب والبرقوق؛ بينما هذا النوع من الكربوهيدرات يتسبب في إنتاج الغازات وغالبا سوف يجعلك أكثر قابلية للتعرض للنفخة.