بالصور.. ريال مدريد يقدم لاعبه الجديد لوكا يوفيتش للإعلام

طلال الغامدي(صدى):

قام نادي ريال مدريد الإسباني بتقديم لاعبه الجديد المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، بشكل رسمي لوسائل الإعلام الإسبانية والعالمية المختلفة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقامه النادي الملكي في ملعبه التاريخي سانتياجو بيرنابيو.

وكان ” لوكا ” قد وقع على عقود انضمامه إلى ريال مدريد الإسباني قادماً من صفوف إينتراخت فرانكفورت الألماني، وذلك بعقد طويل يمتد حتى صيف عام 2024.

يٌذكر أن المدافع الصربي وصل اليوم للعاصمة الإسبانية ” مدريد ” ،ونجح رسمياً باجتياز الفحوصات الطبية اللازمة قبل توقيعه على عقود انضمامه للنادي الملكي.

وتواجد لوكا يوفيتش في المؤتمر الصحفي برفقة السيد فلورونتينو بيريز، الثنائي الذي أكد سعادتهما بهذا الإتفاق الذي يعد في مصلحة نادي ريال مدريد حسب قول رئيس النادي الملكي.

وصرح بيريز قائلاً:” لقد بدأنا مشروعنا الجديد، الموسم المقبل هو البداية، نعلم أننا يجب أن نعمل بجهد أكبر النتائج كانت غير مقبولة”.