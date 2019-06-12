بالصور.. صلاح يطلق ” تحدي السمكة ” ونجوم يشعلون المنافسة

القاهرة(صدى):

يبدو ان نجم ليفربول والمنتخب المصري ” محمد صلاح ” قد أطلق “تحدي السمكة ” دون أن يقصد على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما تفاعل عدد من النجوم مع صورته التي نشرها بعد نجاحه في صيد سمكة كبيرة من أعماق البحر بالغردقة في مصر .

وعلى غرار صورة صلاح ، نشر الفنان المصري “آسر ياسين ” على حسابه بـ “إنستجرام ” صورة طريفة له وهو يحمل ابنه بنفس طريقة صلاح في حمل سمكته العملاقة ، سائلاً جمهوره حول الصورة الأفضل ” صلاح أم آسر؟ .” .

كما نشر مهاجم الزمالك عمر السعيد صورة له خلال رحلة صيد وهو يحمل سمكة صغيرة في رد طريف على سمكة “صلاح ” العملاقة .

و دخل نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عمرو ذكي على خط المنافسة إذ نشر صورة له وهو يحمل سمكة عملاقة أيضاً .

وعلق عليها قائلاً : البحر واحد والسمك أنواع يا عالمي ، في إشارة إلى محمد صلاح .