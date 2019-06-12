” المالية ” تحيل 5 مستثمرين للنيابة العامة لاشتباه مخالفات

عادل الحربي(صدى):

صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية، اليوم الأربعاء، المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة خمسة مستثمرين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على أسهم شركة مدرجة في السوق المالية السعودية.​

وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.