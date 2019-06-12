خارجية الكويت تعلق على فيديو منع سفر مقيم دون الهوية

خالد الظفيري(صدى):

ردت وزارة الخارجية الكويتية ، على مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لما وصف بـ”منع” السطات الكويتية سفر المقيم في البلاد دون حمله لبطاقة الهوية .

وقالت الوزارة في بيان لها: “ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن أنه لا يمكن سفر المقيمين إلا بوجود بطاقة مدنية. إذ توضح الإدارة أن أي مقيم لديه ملصق الإقامة سارية المفعول قبل صدور القرار الوزاري رقم 135/2019 بتاريخ 10/03/2019 بشأن الاستعاضة بملصق الإقامة بالبطاقة المدنية يستطيع السفر بدون البطاقة بل يعتمد على الملصق الموجود في الجواز”.