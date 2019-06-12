جمعية إنسان تحقق النسبة الأكثر تأثيرا بين الجمعيات الخيرية في شهر رمضان

محمد السعران(صدى):

حازت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) على النسبة الأكثر فاعلية خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2019 ؛ وذلك عبر الاستفتاء السنوي الذي قام به نادي المسؤولية الاجتماعية بجامعة الملك سعود، وشارك فيه أكثر من 1200 مصوِّت عن مجموعة من المواضيع التي تعني بالمسؤولية الاجتماعية .

حيث استطاعت الجمعية التألق من خلال تفعيل برامجها وأنشطتها، وإبراز دورها في مجال رعاية الأيتام .

وفي هذا الإطار فقد نظمت الجمعية خلال شهر رمضان للعام الحالي 2019 حفل اجتماع الجمعية العمومية برعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن بندر بن عبد العزيز ، أمير منطقة الرياض ـ رئيس مجلس الإدارة ، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير/ أحمد بن فهد بن سلمان عبد العزيزـ نائب أمير المنطقة الشرقية ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، رئيس اللجنة التنفيذية ، وبلغت التبرعات أكثر من 16 مليون ريال.

كما أقامت الجمعية حفل الإفطار السنوي بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز ـ نائب أمير منطقة الرياض . إضافة إلى تنظيم الحفل التراثي للأسر المنتجة بجمعية إنسان، برعاية وتشريف صاحبة السمو الملكي الأميرة/ سارة بنت خالد بن مساعد بن عبد العزيز ، وتجاوزت التبرعات 1.300.000 ريال ، كما نظمت الجمعية حفل جائزة الأميرة البندري بنت عبد الرحمن الفيصل ـ رحمها الله ـ للتفوق العلمي ، برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت عبد الرحمن الفيصل ، وتم خلال الحفل تكريم 186متفوقا ومتفوقة لمختلف المستويات بدءاً من محو الأميه والمرحلة الابتدائية والمتوسطة ومرورا بالثانوية العامة وانتهاء بدرجة البكالوريوس.

وحرصا من الجمعية على الجانب التعليمي فقد تخرّج عدد 980 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية، و 30 طالبا وطالبة من الكليات والجامعات، كما حققت الجمعية رغبة مجموعة من الأبناء من خلال افتتاح مشاريع تجارية خاصة بهم .

واستمرارا للأداء المتميز والإنتاجية، فقد شاركت الجمعية في 6 برامج للمسؤولية الاجتماعية من خلال إقامة الحفل الرمضاني بدار المسنات، وآخر بدار الرعاية الاجتماعية، وتنظيم الإفطار الرمضاني بنادي إنسان الاجتماعي تحت شعار (أسرنا تفطرنا ) ، كما شارك أبناء إنسان في موائد الإفطار الرمضاني الذي تنظمه عدد من الجهات انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية .

إلى ذلك فقد أبرمت الجمعية نحو 10 اتفاقيات مع عدد من الجهات لدعم برامج وأنشطة الجمعية ، كما فعلت برامج التطوع من خلال مشاركة المستفيدين، والموظفين والموظفات في عدد من الجهات الحكومية والأهلية، ومشاركة الأبناء بتنظيم تلك الفعاليات التطوعية، وبلغ عدد المتطوعين قرابة 190 متطوعا ومتطوعة.

كما فعلت الجمعية الجانب الإعلامي من خلال نشر الأخبار في الصحف الورقية والإلكترونية، وإجراء المقابلات التلفزيونية والمداخلات الإذاعية، إضافة إلى تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي التي لاقت تفاعلا من قبل أفراد المجتمع بكافة شرائحه محققا أرقام مميزة، حيث بلغت نسبة المشاهدات في سناب الجمعية أكثر من 36 ألف مشاهدة، وعدد مرات الظهور في تويتر أكثر من 620 ألف بأجمالي المشاركات وصل إلى 34 ألف، كما بلغ مرات الظهور في الانسجرام أكثر من 108 ألف.