” ساني ” يرفض الكشف عن قراره بشأن مانشستر سيتي
أعلن النجم الألماني ليروي ساني، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رفضه الكشف عن قراره بشأن مستقبله قبل أن يبدأ عطلته الصيفية.
وعن ذلك، قال ” ساني ” : ” الآن سأبدأ عطلتي، الأمور الأخرى ستتضح في وقتها ” ، وذلك عقب فوزه مع المنتخب الألماني 8-0 على أندورا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020 .
وفيما يتعلق ببدء مفاوضات نادي ” بايرن ميونخ ” معه، قال: ” هذا السؤال يجب أن يوجه لبايرن ميونخ ” .
يٌذكر أن ” بايرن ميونخ ” يتطلعون للفوز بخدمات ساني الذي لا يزال يتبقى له عامان في تعاقده مع مانشستر سيتي، الذي يقوده فنيا المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا.
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