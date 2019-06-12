” ساني ” يرفض الكشف عن قراره بشأن مانشستر سيتي

ماجد محمد(صدى):

أعلن النجم الألماني ليروي ساني، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رفضه الكشف عن قراره بشأن مستقبله قبل أن يبدأ عطلته الصيفية.

وعن ذلك، قال ” ساني ” : ” الآن سأبدأ عطلتي، الأمور الأخرى ستتضح في وقتها ” ، وذلك عقب فوزه مع المنتخب الألماني 8-0 على أندورا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020 .

وفيما يتعلق ببدء مفاوضات نادي ” بايرن ميونخ ” معه، قال: ” هذا السؤال يجب أن يوجه لبايرن ميونخ ” .

يٌذكر أن ” بايرن ميونخ ” يتطلعون للفوز بخدمات ساني الذي لا يزال يتبقى له عامان في تعاقده مع مانشستر سيتي، الذي يقوده فنيا المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا.