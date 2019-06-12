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خالد عبدالرحمن يعلن إقامة حفله الغنائي بالقصيم

خالد عبدالرحمن يعلن إقامة حفله الغنائي بالقصيم
القصيم(صدى):

كشف الفنان خالد عبدالرحمن، اليوم الأربعاء، عن إقامة حفله الغنائي في القصيم يوم الجمعة القادم.

وأعلن خالد عبدالرحمن: ” السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. جمهوري الحبيب بإذن الله سوف يقام حفل غنائي يوم الجمعة في القصيم بتاريخ 14/ 6/ 2019م نلتقيكم على الموعد بإذن الله ” .

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الترفيه، كانت قد أعلنت إقامة حفل غنائي يجمع خالد عبدالرحمن بالفنان محمد عبده، في حدث هو الأول من نوعه لـ” الترفيه ” بالقصيم منذ إعلان إنشائها قبل نحو ثلاثة أعوام لجعل قطاع الترفيه رافدًا اقتصاديًا.


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