بالصور.. الأمن الأردني يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة للمملكة

عمان(صدى):

أحبط الأمن الأردني محاولة تهريب 600 ألف حبة مخدرة مخبأة داخل أحمال من الحجر كانت في طريقها للسعودية، وذلك عبر أحد المنافذ الحدودية البرية بواسطة مركبتي شحن.

وعن التفاصيل، وردت معلومات للجهات الأمنية عن محاولة قيام عدد من الأشخاص بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، ومن خلال التحقيقات تم تحديد موعد تهريبها عبر مركبتي الشحن عن طريق معبر حدودي ليتم ضبطهما.

ووجدت الجهات الأمنية عند تفتيش المركبتين 400 ألف حبة مخدرة، وفي الثانية 200 ألف حبة، أخفيت بطريقة مُحكمة داخل أحمال من الحجر، وألقي القبض على 4 أشخاص متورطين في القضية.