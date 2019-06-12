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شركة تطوير الموانئ تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى

شركة تطوير الموانئ تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة تطوير الموانئ بالتعاون مع صندوق ” هدف  ” باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة للرجال من حملة الثانوية العامة وما فوقها للعمل بالشركة بمركز ثول بجدة .

وأوضحت الشركة عبر بوابة ” طاقات” ، و”برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات ” ان الوظائف المطلوبة هي :

1- إطفائي ويشترط :
– شهادة المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.
– شهادة اطفاء حرائق.
– شهادات (Airport Rescue & Fire Fighter)، و(NFPA 472 Hazardous Material)، و(NFPA1001 FIREFIGHTER).
والتقديم من خلال الرابط التالي :
https://www.taqat.sa/web/guest/display-job-post-match-score?jobPostId=9795609&flagForBack=1&not=true
2- ملّاح بحري ويشترط :
– شهادة التعليم الفني العالي أو ما يعادله في تخصص علم البحار.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– شهادة (GDMSS).
والتقديم من خلال الرابط التالي :هنا

واكدت الشركة ان باب التقديم مفتوح بدءً من اليوم الأربعاء الموافق 12-6-2019 م .


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