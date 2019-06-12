شركة تطوير الموانئ تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة تطوير الموانئ بالتعاون مع صندوق ” هدف ” باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة للرجال من حملة الثانوية العامة وما فوقها للعمل بالشركة بمركز ثول بجدة .

وأوضحت الشركة عبر بوابة ” طاقات” ، و”برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات ” ان الوظائف المطلوبة هي :

1- إطفائي ويشترط :

– شهادة المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.

– شهادة اطفاء حرائق.

– شهادات (Airport Rescue & Fire Fighter)، و(NFPA 472 Hazardous Material)، و(NFPA1001 FIREFIGHTER).

والتقديم من خلال الرابط التالي :

https://www.taqat.sa/web/guest/display-job-post-match-score?jobPostId=9795609&flagForBack=1¬=true

2- ملّاح بحري ويشترط :

– شهادة التعليم الفني العالي أو ما يعادله في تخصص علم البحار.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– شهادة (GDMSS).

والتقديم من خلال الرابط التالي :هنا

واكدت الشركة ان باب التقديم مفتوح بدءً من اليوم الأربعاء الموافق 12-6-2019 م .