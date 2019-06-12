فن جميل في موسم جدة التاريخية

رشيدة المطيري(صدى):

بيت جميل للفنون التراثية في جدة هو مركز للحرف اليدوية والخطاب المعماري والحفاظ على التراث، أنشأته فن جميل في عام 2015، حيث يتضمن المركز برنامج للحرف اليدوية والتصميم مدته عام واحد مصمم خصيصاً ومنفذ من قبل مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية، بالشراكة مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون.

وتشمل ورش العمل المختلفة بالإتفاق مع مدرسة الفنون التراثية مختلف الاقسام كالهندسة والسيراميك ومقدمة لمنحوتات الجيبسون والتصميم النبطي، بهدف تعريف العائلات والأطفال والمبتدئين والفنانين ذوي الخبرة الأولية على الفنون التراثية والتراث الغني في حي جدة التاريخي – البلد .

وستقام حوالي 45 ورشة عمل متاحة ابتداءً من 8 يونيو وحتى نهاية الموسم في بيت جميل للفنون التراثية الواقع في موسم جدة التاريخية منطقة البلد التاريخية يوميًا من 5 إلى 11 مساءً.

يمكن الاطلاع على تفاصيل أوفى عن موسم جدة التاريخية على الموقعين

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