ديسمبر.. تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، أنه في الأول من ديسمبر 2019 سيبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، والتي تبلغ نسبتها 50%.
وجاء في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2-3-19) وتاريخ 10/ 9/ 1440هـ الموافق 15/ 5/ 2019م القاضي في البند (أولاً) بالموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية وبناءً على الصلاحيات المخولة له في البند (ثانياً) من ذات القرار قرر ما يلي:
يسري العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (9-1-17) وتاريخ 5/ 9/ 1438هـ المعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2-3-19) وتاريخ 10/ 9/ 1440هـ الموافق 15/ 5/ 2019م فيما يتعلق بفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بدءاً من تاريخ 1/ 12/ 2019م.
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