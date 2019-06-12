ديسمبر.. تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة

علي القحطاني(صدى):

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، أنه في الأول من ديسمبر 2019 سيبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، والتي تبلغ نسبتها 50%.

وجاء في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2-3-19) وتاريخ 10/ 9/ 1440هـ الموافق 15/ 5/ 2019م القاضي في البند (أولاً) بالموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية وبناءً على الصلاحيات المخولة له في البند (ثانياً) من ذات القرار قرر ما يلي:

يسري العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (9-1-17) وتاريخ 5/ 9/ 1438هـ المعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2-3-19) وتاريخ 10/ 9/ 1440هـ الموافق 15/ 5/ 2019م فيما يتعلق بفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بدءاً من تاريخ 1/ 12/ 2019م.