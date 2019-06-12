بالصور.. أمير الرياض يستقبل مدير عام ” صحة الرياض ” الجديد

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقة الرياض.

ورحب سموه، بالدكتور التويجري بمناسبة التعيين،وأشاد على ماقراة من السيرة الذاتية للدكتور التويجري واللتي تحمل مزيجا من الطب والادارة لتحقيق الاهداف المرجوه متمنياً له ولكافة منسوبي “صحة الرياض” التوفيق لخدمة الدين والوطن، مؤكداً سموه على أهمية مضاعفة الجهود وتقديم الخدمات الصحية لكافة المستفيدين بجودة عالية.

من جانبه عبّر الدكتور التويجري عن بالغ شكره وتقديره لسموه الكريم لما لقاه من ترحيب وتوجيهات سديده سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية في خدمة الدين، والوطن، مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون دافعاً للاستمرار في الرقي بالخدمات الصحية بالمنطقة .

يذكر ان الدكتور التويجري تولى عدة مناصب قيادية سابقة أخرها رئيسا لمشروع زراعة القوقعه بالمملكة