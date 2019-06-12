” الأرصاد ” تنبه برياح نشطة تسبب انعدام الرؤية بالرياض والأحساء

عادل الحربي(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة الرياض ومحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى شبه إنعدام في الرؤية الأفقية .

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الحالة المذكورة بدأت في الأحساء اليوم الأربعاء في الساعة 2:45 مساءً ، وتستمر حتى الساعة السادسة .

بينما تبدأ في الرياض من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة 11:55 ليلاً ، وذلك في ” الرياض ، الأفلاج ، والخرج ، والسليل ، وحوطة بني تميم ، ووادي الدواسر ” .

ونبهت الهيئة إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خاصة ً لقائدي المركبات على الطرق السريعة حرصاً على سلامتهم.