” الأرصاد ” تنبه برياح نشطة تسبب انعدام الرؤية بالرياض والأحساء
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة الرياض ومحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى شبه إنعدام في الرؤية الأفقية .
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الحالة المذكورة بدأت في الأحساء اليوم الأربعاء في الساعة 2:45 مساءً ، وتستمر حتى الساعة السادسة .
بينما تبدأ في الرياض من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة 11:55 ليلاً ، وذلك في ” الرياض ، الأفلاج ، والخرج ، والسليل ، وحوطة بني تميم ، ووادي الدواسر ” .
ونبهت الهيئة إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خاصة ً لقائدي المركبات على الطرق السريعة حرصاً على سلامتهم.
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