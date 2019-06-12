توافر 54 وظيفة شاغرة بوزارة العدل

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة العدل الخريجين الحاصلين على درجة الدبلوم بعد الثانوية العامة للتقدم لشغل عدد 54 وظيفة شاغرة للرجال، للعمل بمسمى (مسّاح) .

وأوضحت الوزارة ، أنه على المتقدمين بالدخول على نظام التوظيف جدارة، والتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض؛ ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحتها يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مؤكدة أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

المسمى الوظيفي: مسّاح (العدد 54 وظيفة).

الشروط : أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، أن يكون المتقدم حاصل على درجة الدبلوم بعد الثانوية العامة ومدته: ثلاث سنوات، وثلاث سنوات وستة أشهر، وسنتان، وسنتين وستة أشهر.

قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

وأكدت الوزارة ، أنه تتطلب الوظائف المعلنة مقابلة شخصية، وسيتم دعوة المتقدم الأعلى نقاطا على كل وظيفة، وتتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

أضافت الوزارة: ثم يتم تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب، وأخيراً يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

كما ستقوم وزارة العدل بإعلان أسماء المرشحين عبر بوابتها الإلكترونية، وستعلن عن توفرها على البوابة عبر وسائل الإعلام في حينه.​

وقالت الوزارة أنه يبدأ التقديم يوم الثلاثاء القادم بتاريخ 1440/10/15هـ الساعة 8:00 صباحاً وينتهي يوم السبت بتاريخ 1440/10/19هـ الساعة 12:00 مساءً.

وذلك من خلال من خلال منصة جدارة عبر الرابط التالي:

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