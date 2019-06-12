بالصور.. الإعلان عن حفلات غنائية لنجوم الطرب بعرعر والقصيم
أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إحياء حفلات غنائية بتوقيع عدد من نجوم الطرب في المملكة.
ونشر ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” بوسترات لهذه الحفلات، حيث سيلتقي فنان العرب محمد عبده ومخاوي الليل خالد عبدالرحمن، في حفل واحد بمنطقة القصيم يوم 14 من يونيو الجاري.
أما عن حفلات ” عرعر ” ، فسيلتقي النجم رابح صقر والفنان السعودي الشاب عايض، يوم 20 من يونيو الجاري، ويجمع يوم 21 يونيو أخطبوط العود عبادي الجوهر بمخاوي الليل خالد عبدالرحمن، في حفل غنائي كبير.
X[ عدد التعليقات: 380 ] نشر منذ 33 دقيقة
القصيم ؟!! اعتقد صعبة