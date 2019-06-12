بالصور.. الإعلان عن حفلات غنائية لنجوم الطرب بعرعر والقصيم

القصيم(صدى):

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إحياء حفلات غنائية بتوقيع عدد من نجوم الطرب في المملكة.

ونشر ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” بوسترات لهذه الحفلات، حيث سيلتقي فنان العرب محمد عبده ومخاوي الليل خالد عبدالرحمن، في حفل واحد بمنطقة القصيم يوم 14 من يونيو الجاري.

أما عن حفلات ” عرعر ” ، فسيلتقي النجم رابح صقر والفنان السعودي الشاب عايض، يوم 20 من يونيو الجاري، ويجمع يوم 21 يونيو أخطبوط العود عبادي الجوهر بمخاوي الليل خالد عبدالرحمن، في حفل غنائي كبير.