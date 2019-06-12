أحلام تعبر عن سعادتها بحفل جدة وتعلن عن القادم بالمملكة

أبو ظبي(صدى):

حرصت المطربة الإماراتية أحلام على تقديم الشكر للقائمين على موسم جدة الغنائي في العاصمة السعودية الرياض، بعد إحيائها

عبرت الفنانة الإماراتية أحلام ، عن سعادتها بحفل الافتتاح على مسرح الجوهرة، في مدينة الملك عبدالله الرياضية، الذي شهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا.

وقالت أحلام، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بتويتر ، ” كانت ليلة كالحلم، شكرًا موسم جدة على النجاح الكبير الذي أضيف إلى تاريخي ومسيرتي الفنية، وأتمنى أني كنت قد المسؤولية الكبيرة اللي حملتوني إياها لافتتاح الموسم بالإضافة إلى إشرافي بالكامل على الصوت والمسرح والإضاءة والغرافيكس مع طاقم عملي الكبير.. ” .

كما وعدت أحلام جمهورها في المملكة بالعودة مجددًا لإحياء حفل غنائي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في حفلها بمدينة جدة ، مؤكده أنها ستعلن تفاصيل حفل جديد سيجمعها بهم قريبًا، وكتبت عبر حسابها على ”تويتر“: ”قريبًا في السعودية خليكم جاهزين“.

ويعد حفل أحلام بالمملكة هو الثالث على التوالي، بعد إحيائها حفلين للعائلات بالمملكة، في الرياض، أقيما يومي 21 و22 مارس الماضي.