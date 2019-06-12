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بالصور.. فنانة تتعمد الظهور بوجه مشوه في لقاء تليفزيوني

بالصور.. فنانة تتعمد الظهور بوجه مشوه في لقاء تليفزيوني
بيروت(صدى):

في خطوة غريب من نوعها ، ظهرت الفنانة اللبنانية ” داليدا خليل ” بوجه مشوه عامدة ذلك تضامناً مع مصابي الأمراض الجلدية .

وشاركت الفنانة صورها عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” عقب ظهورها في برنامج “لهون وبس ” مع الإعلامي هشام حداد .

وعلقت عليها قائلة : من “لهون وبس ” كانت الرسالة لجميع المصابين بالأمراض الجلدية في خطوة تضامنية مؤمنة بجمال الروح والإرادة والتمسك بالأمل الداخلي.. نور القلوب لا تخدشه أمراض الحياة .

من ناحية اخرى دافعت الفنانة عن ظهورها بالمكياج الكامل خلال مسلسل ” اسود ” الذي عرض في رمضان المنصرم والذي تسبب في انتقادات حاده لها .

وقالت : بالمختصر، أي نجاح لازم يكون من حوله أعداء، و”أسود” نال إعجاب الناس وهيدا المهم لأن محكمة الجمهور عادلة رغم محاولة البعض سلبنا نجاحنا بالتعليقات يلي مش هعلق عليها .

واضافت : منيح شغلت بال البعض بشعري وبتيابي لدرجة مش عم يقفوا حلقة .

الجدير بالذكر ان مسلسل ” اسود ” كان بمشاركة عدد من النجوم منهم : باسم مغنية ، و إلياس الزايك، فيفيان أنطونيوس وأليكو داوود، وتدور أحداثه في إطار تشويقي ومن ﺇﺧﺮاﺝ سمير حبشي وﺗﺄﻟﻴﻒ كلوديا مارشيليان .


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