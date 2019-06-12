” المغامسي ” يعلق على عزاء أمير مكة ووزير التعليم في وفاة الثقفي

نايف السالم(صدى):

ثمًن إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنوّرة الشيخ صالح المغامسي تقديم أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل ووزير التعليم حمد آل الشيخ واجب العزاء في وفاة عبدالله الثقفي؛ مدير تعليم منطقة مكة المكرّمة .

وأكد “المغامسي ” أن تقديم واجب العزاء من القيادات خير دليل على تقدير الوطن لرجاله النبلاء وأنه أبداً لن ينساهم .

وقال “المغامسي ” عبر “تويتر ” : قيام الأمير خالد الفيصل؛ ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ بتقديم واجب العزاء في وفاة الأستاذ عبدالله الثقفي – رحمه الله – دلالة على أنّ الوطن بقاماته الشامخة لا ينسى الرجال النبلاء ذوي الفضل والبذل وصادق الولاء .