بالفيديو.. انتقام وحشي من ذئب بزعم قتله لـ200 رأس غنم

موسكو(صدى):

تسبب فيديو بثه راعي أغنام من جمهورية داغستان جنوبي روسيا على مواقع التواصل الإجتماعي في حملة انتقادات لاذعة إذ كشف عن تعذيب وحشي لذئب قبل قتله .

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد قرر الراعي وصديقه الإنتقام من الذئب الذي اتهماه بقتل 200 رأس غنم ، فقام احدهما بإطلاق النار على احدى ساقيه الخلفيتين وطارده لمدة نصف ساعة ، ثم دهس قدميه الأماميتين في مشهد مروع .

ويظهر الفيديو صوت احد الراعين قائلاً : انه مقبوض عليه، هذا الحيوان خطر، ولو تحرّر من السيارة سيقتلني ، ويضيف : أعد لي أغنامي أو أقتلك، عموماً سوف تموت حالاً برصاصة في رأسك .

وأثار الفيديو موجة غضب بين رواد المواقع الإجتماعي فبينما شكك البعض في اتهماهما الذئب بقتل 200 رأس غنم وحده ، جزم آخرون بعدم إنسانيتهم لتعذيب حيوان لهذه الدرجة .