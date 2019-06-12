بالفيديو.. انتقام وحشي من ذئب بزعم قتله لـ200 رأس غنم
تسبب فيديو بثه راعي أغنام من جمهورية داغستان جنوبي روسيا على مواقع التواصل الإجتماعي في حملة انتقادات لاذعة إذ كشف عن تعذيب وحشي لذئب قبل قتله .
ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد قرر الراعي وصديقه الإنتقام من الذئب الذي اتهماه بقتل 200 رأس غنم ، فقام احدهما بإطلاق النار على احدى ساقيه الخلفيتين وطارده لمدة نصف ساعة ، ثم دهس قدميه الأماميتين في مشهد مروع .
ويظهر الفيديو صوت احد الراعين قائلاً : انه مقبوض عليه، هذا الحيوان خطر، ولو تحرّر من السيارة سيقتلني ، ويضيف : أعد لي أغنامي أو أقتلك، عموماً سوف تموت حالاً برصاصة في رأسك .
وأثار الفيديو موجة غضب بين رواد المواقع الإجتماعي فبينما شكك البعض في اتهماهما الذئب بقتل 200 رأس غنم وحده ، جزم آخرون بعدم إنسانيتهم لتعذيب حيوان لهذه الدرجة .
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