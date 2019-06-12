بالفيديو.. ” الشهري ” : ننتظر رد حاسم من المملكة على استهداف مطار أبها

نايف السالم(صدى):

أوضح المحلل العسكري العميد حسن الشهري ، أنه نتوقع ردأ حاسماً من المملكة على استهداف الحوثيين لمطار أبها .

وقال الشهري خلال اتصال هاتفي بقناة الحدث ، أن ما حدث بمطار أبها يتجاوز كل القوانين الدولية ، فهناك محاولة تجنيد المدنيين في اليمن بالرغم من جميع الأهداف كلها يسمح ، هذه الأعمال العسكرية في اليمن هي محاولة للتخفيف عن إيران والضعوطات التي تمر بها حالياً ، أعتقد أن الرد السعودي هذه المرة سيكون حازماً .

وتابع الشهري ، كل الأهداف التي تتبعها السعودية في الأوقات السابقة ، كلها أهداف مدنية لم تصل طائراتها إلى أهداف عسكرية لأي مكان كان ، نحن لا نعتمد سوى على قدراتنا ، فنحن قادرون على المواجهة ، والولاياات المتحدة شريك استراتيجي ولكن لا أعتقد أنه سيكون هناك دعم أو تغير في مواضيع سياسية حالياً ، فنحن ننظر على ما ستقدم عليه المملكة من إجراء صحيح يتناسب مع هذا الاستهداف .

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