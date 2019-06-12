رجل يهتك عرض ابن شقيقته بعد استدارجه لإحدى المزارع

عمان(صدى):

أقدم رجل أردني على استدراج ابن شقيقته ” 12 عامًا ” وهتك عرضه، كما هدده بالقتل في حالة اخباره لوالديه بالواقعة.

وعن التفاصيل، قام المتهم باستدراج ابن شقيقته لإحدى المزارع بحجة أنه یرید أن یقطف له ثمارًا من الشجر، ثم قام بهتك عرضه كما ھدد الضحیة بالسكین حتى لا يخبر أحد.

عاد الطفل لمنزله وأخبر والدیه وقام الوالدين بتسجيل دعوى رسمية بحق الجاني، وقضت محكمة الجنايات الكبرى بالأردن بوضع الجاني بالأشغال المؤقتة مدة سبع سنوات.

وبسبب تكراره الجريمة كونه سبق أن حكم بجریمة سابقة، قررت المحكمة إضافة سنتین لتصبح عقوبته الأشغال المؤقتة تسع سنوات، كما قررت إضافة ثلث العقوبة أیضًا لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة مدة 12 عامًا.