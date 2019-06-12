إطلاق الشكل المحديث من كيا كادينزا 2021 رسميا

سول(صدى):

أزاحت ” كيا ” الستار عن ” كادينزا 2021 ” المحدّثة “ فيس ليفت ” والمسماة K7 في كوريا الجنوبية، لتحصل على نغييرات واسعة في المقدمة والخلفية.

وعن مواصفاتها، فإن المصابيح الأمامية التي حصلت على تصميم جديد أنيق مسحوب للوراء ومصابيح LED نهارية جديدة، وذلك مع جعل المصد الأمامي أكثر بروزاً في الأسفل وإضافة زخرفات كرومية بعرض السيارة بأكملها.

أما المصابيح الخلفية، فهي تلتقي الآن مع غطاء صندوق الأمتعة بفضل عمود أحمر يصل بينهما، مع إضافة عمود كرومي بعرض السيارة على المصد الخلفي وحول أنانبيب العادم.

كمل شملت التحديثات حصولها على لوحة عدادات رقمية بالكامل، وشاشة جديدة أعرض بكثير 12.3 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، ما دفع كيا لنقل فتحات التهوية المركزية أسفلها.

كما ستأتي السيارة بأنظمة متطورة لمساعدة السائق ومحركات بترولية 2.5 لتر و3.0 لتر لحقن الوقود مع نسخة هجينة.

ومن المتوقع وصول كيا كادينزا كموديل 2021 إلى وكالة كيا الجبر خلال النصف الأول من 2020.