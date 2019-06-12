صحة القريات تعتمد مشروع تطوير مركز غسيل الكلى

رافع فريح(صدى):

بناءاً على توجيهات وزارة الصحة وإشراف سعادة مدير الشئون الصحيه بمحافظة القريات و ضمن المشاريع التطويرية بمستشفى القريات العام تم بحمد الله تسليم مشروع توسعة وتطوير مركز غسيل الكلى الصناعية بالقريات لتقديم أفضل الخدمات للمرضى لشركة (Diaverum) الاوروبية

وتعتبر هذه الشركة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة و الرائدة في توفير خدمات رعاية مرضى الفشل الكلوي ، بالإضافه الى تجهيز المركز بأجهزة حديثه وتوفير الأدوية والكوادر الطبية حيث أن الشركة متخصصة في مجال خدمات الغسيل الكلوي .

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.