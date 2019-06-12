بالصور.. خيركم تختتم رمضان باختبار أكثر من 2000 طالب

نايف السالم(صدى):

اختبرت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة خلال شهر رمضان الماضي 2009 طالباً في فروع القرآن الكريم وذلك وفق إحصائية قسم الاختبارات للعام الحالي 1440هـ.

وأوضح مدير عام جمعية خيركم بجدة الأستاذ عبدالعزيز فتني أن 1500 من طلاب الحلقات نجحوا في اختبارات الجمعية ، وحصل 1030 منهم على تقدير ممتاز ، وعدد المختبرين من كافة المراحل الدراسية يزدادون عاماً بعد عام وذلك نتيجة البرامج والأنشطة القرآنية المصاحبة للحلقات والتي تحفز الطلاب على إتقان الحفظ وزيادة المراجعة ، كما أن المتابعة الدائمة والتواصل بين إدارة الحلقات والأسرة يجني ثماراً جمة ويزيد في أعداد الناجحين والمختبرين على حد سواء.

ونوه فتني أن برنامج الاختبارات الإلكترونية يعد من أسباب هذه الزيادة والتطور في أعداد المختبرين حيث مكن الطالب من الحصول على الشهادة فوراً ويضاف للعديد من البرامج التقنية التي أَطلقتها خيركم خلال السنوات القليلة الماضية للعاملين في الحقل القرآني.