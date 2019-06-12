بالصور.. كليات عنيزة تحتفل بعيد الفطر

فيصل العنزي(صدى):

نظمت كليات عنيزة حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك صباح أمس الاول في البهو بحضور سعادة نائب المشرف العام وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين حيث تم خلال الحفل تبادل التهاني

ورفع نائب المشرف العام الاستاذ عدنان بن سعود اليحيى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله ولسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه

مؤكدا أن حفل المعايدة تأتي في إطار تعزيز روابط التواصل والتلاحم مقدما الشكر للجميع على مابذلوه خلال الفترة الماضية من الأنشطة والبرامج المتنوعة والمحاضرات التوعوية والندوات الثقافية لخدمة المجتمع داعيا المولى للجميع بالتوفيق والاعانه.