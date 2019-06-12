انطلاق المرحلة الأولى لصيانة وتأهيل طريق الأمير نايف الجمعة القادم

محمد السعران(صدى):

تبدأ أمانة المنطقة الشرقية بإغلاق جزئي لطريق الأمير نايف بالدمام يوم الجمعة القادم 11 شوال الموافق 14 يونيو الجاري، إيذاناً ببدء أعمال صيانة وتأهيل الطريق في مرحلته الأولى، حيث سيتم إغلاق الطريق ما بين تقاطع طريق الملك عبدالعزيز إلى تقاطع طريق الملك سعود.

ذكر ذلك المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، وقال بأن أعمال الصيانة والاغلاق تنفذها وكالة التعمير والمشاريع بالأمانة بالتنسيق مع مرور المنطقة الشرقية، حيث سيشهد طريق الأمير نايف أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر على ثلاث مراحل، لتنطلق المرحلة الأولى بإغلاق الطريق ما بين تقاطع طريق الملك عبدالعزيز إلى تقاطع طريق الملك سعود.

وأضاف ” الصفيان ” بأن المرحلة الثانية سيتم فيها إغلاق ما بين تقاطع طريق الملك سعود إلى تقاطع طريق الملك خالد، وفي المرحلة الثالثة سيتم الاغلاق ما بين تقاطع طريق الملك خالد إلى تقاطع طريق الملك فهد حسب الخطة الزمنية والآلية التي سيتم من خلالها البدء في أعمال الصيانة والتأهيل لطريق الأمير نايف.

وأشار المتحدث الرسمي بأمانة الشرقية بأنه تم وضع الخطة المشتركة مع مرور المنطقة الشرقية لتحويل مسار الطريق أثناء فترة إغلاقه لعمل الصيانة عليه في كل مرحلة من المراحل الثلاث.

وستشمل أعمال الصيانة صيانة طبقة الإسفلت والأرصفة والجزيرة الوسطية، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة، حيث يعتبر طريق الأمير نايف من الطرق المحورية الرئيسية والحيوية والرابطة في حاضرة الدمام.

وأهابت أمانة الشرقية ومرور الشرقية بقائدي المركبات الالتزام بالتحويلات المرورية في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة، وذلك لسلامتهم, والتقيد بالتحويلات وأنظمة السلامة المرورية واختيار الطرق البديلة حسب الخطة المرورية، وذلك خلال فترة أعمال الصيانة، و في حال وجود أي ملاحظات يمكن الإبلاغ عنها عبر مركز ( 940 ) الذكي.

ولفت المتحدث الرسمي بأن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وجه بسرعة العمل في أعمال الصيانة مع التقيد بالجودة وأنظمة السلامة المرورية في تأهيل الطريق الذي يعتبر من الطرق الحيوية بالحاضرة لكونه من الطرق الشريانية في المنطقة.