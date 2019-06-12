تعرف على أغني فنانة في العالم وكيف جمعت ثروتها

واشنطن(صدى):

تصدرت النجمة العالمية ريهانا قائمة مجلة فوربس الأمريكية لأغني المطربات والفنانات حول العالم ، وذلك برصيد يصل إلى 600 مليون دولار .

وجاءت المطربة “مادونا ” في المرتبة الثانية بواقع 570 مليون دولار ، اما الفنانة سيلين ديون فكانت ثروتها 450 مليون دولار ، فيما جاءت الفنانة بيونسيه في المرتبة الأخيرة بثرة تقدر بـ 400 مليون ، لتتفوق ” ريهانا” على الجميع .

وكشفت المجلة عن مصادر ثروة “ريهانا ” مشيرة إلى أنها جمعتها من الألبومات والحفلات الغنائية حول العالم وإطلاق العلامة ” FENTY ” التي حظيت بإنتشار واسع في العديد من البلدان .