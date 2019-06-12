  • الأربعاء 12

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. تعرف على أغني فنانة في العالم وكيف جمعت ثروتها

تعرف على أغني فنانة في العالم وكيف جمعت ثروتها

تعرف على أغني فنانة في العالم وكيف جمعت ثروتها
واشنطن(صدى):

تصدرت النجمة العالمية ريهانا قائمة مجلة فوربس الأمريكية لأغني المطربات والفنانات حول العالم ، وذلك برصيد يصل إلى 600 مليون دولار .

وجاءت المطربة “مادونا ” في المرتبة الثانية بواقع 570 مليون دولار ، اما الفنانة سيلين ديون فكانت ثروتها 450 مليون دولار ، فيما جاءت الفنانة بيونسيه في المرتبة الأخيرة بثرة تقدر بـ 400 مليون ، لتتفوق ” ريهانا” على الجميع .

وكشفت المجلة عن مصادر ثروة “ريهانا ” مشيرة إلى أنها جمعتها من الألبومات والحفلات الغنائية حول العالم وإطلاق العلامة ” FENTY ” التي حظيت بإنتشار واسع في العديد من البلدان .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *