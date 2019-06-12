الحكومة اليمنية: لم يبق أمام التحالف سوى العمل العسكري لإنهاء إرهاب الحوثي

فهمي محمد(صدى):

علقت الحكومة اليمنية، على الحادث الإرهابي الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي الإيرانية، اليوم الأربعاء، باستهداف مطار أبها بصاروخ أدى إلى إصابة عدة مدنيين من المواطنين والمقيمين بالمملكة.

وقالت الحكومة اليمنية، أنه لم يبق أمام التحالف والشرعية سوى العمل العسكري لإنهاء إرهاب الحوثي.

ومن جانبها، ‏أكدت البحرين وقوفها التام وتضامنها مع ‎السعودية ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها؛ حيث قالت الخارجية البحرينية: ” نشدد على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه ‎إيران لوقف دعمها لهذه العمليات الإرهابية المتكررة ” .