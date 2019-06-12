وزير الخارجية البحريني يطالب باتخاذ موقف دولي صارم تجاه الحوثيين
أوضح الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، أن استهداف الحوثيين لمطار أبها الدولي هو تصعيد خطير تم بسلاح إيراني.
وقال الشيخ خالد بن أحمد عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” استهداف الاٍرهاب الحوثي لمطار أبها الدولي هو تصعيد خطير تم بسلاح إيراني؛ وأدى الى وقوع إصابات بين الأبرياء ” .
وأضاف: ” المطلوب هو موقف دولي واضح و صارم تجاه الاٍرهاب الحوثي و الدعم الايراني المتوفر له ” .
إقرأ أيضا:
” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” : عمل إرهابي يستهدف مطار أبها الدولي
اترك تعليقاً