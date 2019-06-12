وزير الخارجية البحريني يطالب باتخاذ موقف دولي صارم تجاه الحوثيين

المنامة(صدى):

أوضح الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، أن استهداف الحوثيين لمطار أبها الدولي هو تصعيد خطير تم بسلاح إيراني.

وقال الشيخ خالد بن أحمد عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” استهداف الاٍرهاب الحوثي لمطار أبها الدولي هو تصعيد خطير تم بسلاح إيراني؛ وأدى الى وقوع إصابات بين الأبرياء ” .

وأضاف: ” المطلوب هو موقف دولي واضح و صارم تجاه الاٍرهاب الحوثي و الدعم الايراني المتوفر له ” .

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