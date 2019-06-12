الهلال يستبعد محمد جحفلي

نواف السالم(صدى):

قررت إدارة نادي الهلال عدم تجديد التعاقد مع المدافع محمد جحفلي، ببيعه بعد دخوله الفترة الحرة من عقده، وذلك بحسب تقارير رياضية.

ودخل اللاعب الفترة الحرة من عقده التي تتيح له الانتقال لأي نادٍ، غير أن إدارة النادي لم تفاتحه في تجديد التعاقد، بينما لديه عرضين من الاتفاق والفتح للانتقال لأحدهما في الفترة المقبلة.

وفي السياق نفسه، يملك الهلال 3 لاعبين في الدفاع هم علي البليهي والإسباني بوتيا والأسترالي ديجينيك، ويأتي محمد جحفلي في الترتيب الرابع للمسّاكين في النادي.